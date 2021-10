REGIONALE – Sono 286 i nuovi positivi in CAMPANIA su 15.541 tamponi analizzati ieri. Tre i nuovi decessi avvenuti nelle ultime 48 ore, 4 i decessi avvenuti in precedenza ma registrati ieri.In CAMPANIA sono 21 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 212 i pazienti Covid ricoverati in reparto di degenza.