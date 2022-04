COVID. Anche a CASERTA E PROVINCIA arriva la quarta dose per gli over 80 e pazienti fragili dai 60 e 79 anni

CASERTA – Quarte dosi di vaccino anti-Covid: al via da oggi a Caserta e in tutta la provincia la somministrazione della seconda dose booster, quindi, la quarta dose, riservata ai i cittadini che abbiano compiuto o superato gli 80 anni di età, agli ospiti delle Residenze sanitarie per gli anziani.

Contattati via sms anche coloro che sono inseriti nella categorie a rischio, considerati fragili per malattia e che abbiano un’età compresa tra i 60 e i 79 anni.

Si tratta di vaccinare, quindi, circa 90 mila utenti dell’Asl di Caserta.