COVID Ancora otto morti nel Casertano. In calo il numero dei positivi, sale quello dei guariti

CASERTA Non si ferma la conta dei morti per Covid a Casertano: ancora otto nelle ultime 24 ore. Scende a 30539 il numero totale dei positivi (921 in meno rispetto a ieri). Sono stati, invece, 2538 i guariti. Il Comune di Caserta resta quello con il maggior numero di positivi (2.322 casi) seguito da Aversa, con 1.652 casi.

ELENCO TAMPONI PER COMUNI – COVID-19 ASL CASERTA_28_01_2022