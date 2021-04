LUSCIANO – L’assessora alla pubblica istruzione del comune di Lusciano Luisa Mottola è risultata positiva al test rapido da coronavirus. Per questo motivo il sindaco Nicola Esposito ha disposto la chiusura per domani, 17 aprile, di tutte le scuole, per consentire la sanificazione. In caso di positività anche al tampone, si procederà con il tracciamento dei contatti, secondo quanto stabilito dall’Asl.