COVID. CAMPANIA zona bianca ma “molto a rischio”. Scuole medie ed elementari non riaprono

REGIONALE – “Credo che sia irresponsabile aprire le scuole il 10 gennaio. Credo che in CAMPANIA andremo verso la proroga della chiusura dell’anno scolastico, fino a fine gennaio, per le elementari e le medie”. Lo ha annunciato il presidente della Regione CAMPANIA Vincenzo De Luca in una diretta Facebook. “Per quanto ci riguarda credo che non apriremo le scuole medie ed elementari. In queste ore – spiega – stanno lavorando le nostre strutture sanitarie e credo che a breve si riunirà l’unità di crisi che credo prenderà atto di questa situazione“.

“La regione Campania rimane in zona bianca ed e’ veramente un risultato straordinario ma la Campania ha un rt del 1,6% siamo la regione piu’ a rischio vediamo fino a quando reggeremo in zona bianca. Fino ad ora reggiamo ma siamo fortemente a rischio“, ha concluso il governatore.