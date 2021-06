COVID. Contagi in calo in CAMPANIA. E tra domenica e lunedì si parte con la vaccinazione nelle farmacie

REGIONALE – Forte calo dell’indice di positivita’ in Campania. Secondo i dati dell’Unita’ di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono 375 i casi positivi su 10.442 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza e’, dunque, pari al 3,59% rispetto al 5,94% precedente. Si registrano 10 decessi. I guariti sono 1.056.

Negli ospedali continuano a calare i posti occupati in terapia intensiva, 58, e i ricoveri in degenza: oggi sono 636. In diversi ospedali della Campania i reparti riservati ai pazienti Covid ora sono vuoti e gia’ nei prossimi giorni potranno essere di nuovo destinati alle attivita’ espletate prima della pandemia.

Complessivamente in Campania sono stati vaccinati con la prima dose 2.322.719 cittadini. Di questi 1.045.063 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 3.367.782. “Oggi diamo un segnale importante, stiamo riuscendo ad abbassare la fascia d’eta’ delle vaccinazioni, questa giornata per i maturandi da’ un segnale di sicurezza a loro e significa che abbiamo gia’ lavorato bene e tanto per le fasce di eta’ avanzata“, ha detto Ciro Verdoliva parlando della giornata delle vaccinazioni ai napoletani dai 17 ai 20 anni scattata oggi all’hub di Capodichino, uno dei piu’ grandi tra quelli allestiti in tutta la Regione.

Su Napoli, ha stigmatizzato Verdoliva “abbiamo circa 21.000 maturandi ma a stamattina abbiamo poco meno di tremila che hanno aderito. Ricordo che ne avevamo gia’ intercettati 4000 tra 17 e 20 in categorie come caregiver e fragili, 6.000 e’ inferiore ad aspettative, siamo sempre a disposizione a vaccinarli se aderiscono. Oggi vacciniamo anche i 17enni che, ricordo, devono riceve Pfizer e devono essere accompagnati dai genitori che devono sottoscrivere il consenso, per i maggiorenni c’e’ Johnson a disposizione e possono venire da soli“.

“Tra domenica e lunedi’ si parte con la vaccinazione nelle farmacie, per poter fronteggiare una somministrazione di massa i tempi devono essere piu’ compatti e quindi l’esperienza di questi mesi ci porta a coinvolgere le sentinelle della prossimita’. Le farmacie sono importanti, domenica ci hanno dimostrato di essere competenti, arrivano a persone territorio e danno numeri importanti, possono fare 2-3.000 vaccini al giorno“, ha proseguito. La Campania vuole tornare alla normalita’.

Oggi e’ stato il primo giorno che i clienti hanno potuto consumare il caffe’ al banco dei bar anche se e’ sempre sconsigliato affollare i locali. Per i napoletani e’ stata una giornata da non dimenticare. “E’ una svolta importante – spiega un barista di Piazza Carita’ – perche’ a Napoli il, caffe’ al banco e’ una pausa, un momento di riflessione ma anche di chiacchiere davanti al bancone, con il, barista ma anche con uno sconosciuto che aspetta il caffe’ vicino a te. E’ un momento della citta’ che i clienti sono stato felici di ritrovare stamattina“.