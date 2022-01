COVID. Da domani via ad un drive-in per i tamponi

CESA – Sarà attivato domani a Cesa un drive-in per i tamponi da parte dell’Asl. L’obiettivo è quello di ridurre le lunghe attese patite da molti cittadini per un test di verifica della positività al Covid o di guarigione. Molti, hanno raccontato, sono ‘prigionieri’ in casa da giorni in attesa di una chiamata da parte dell’Azienda sanitaria, a sua volta alle prese con migliaia di test da verificare quotidianamente e altrettanti contatti da tracciare.

La situazione contagi esplosa con Omicron ha rallentato le operazioni tanto da spingere i sindaci, continuamente sollecitati dalla popolazione, ad intervenire. Enzo Guida, primo cittadino di Cesa, ha messo a disposizione dell’Asl l’area mercato dove, da domani, sarà allestito il drive-in che servirà tutta l’area atellana (oltre a Cesa quindi anche Orta di Atella, Succivo, Sant’Arpino, Gricignano d’Aversa). Un secondo drive-in potrebbe presto essere realizzato in un’altra frazione dell’agro aversano.