COVID. Due studenti positivi. Attivata la Dad

FRIGNANO – Sono emersi due casi di positività al coronavirus nell’Istituto Comprensivo Luca Tozzi di Frignano. Lo ha reso noto il sindaco Lucio Santarpia: “Immediate sono state le precauzioni prese dalla dirigente scolastica, che immediatamente ha attivato la Dad per la classe di prima media interessata dal caso di infezione da coronavirus, mentre per il secondo caso accertato, l’alunno non veniva a scuola oramai già da diverse settimane“.

“Ricordiamo che le precauzioni non sono mai abbastanza e che la nostra regione è interessata dalla variante Omicron che è molto più resistente ai vaccini. Raccomandiamo inoltre ai genitori degli alunni di evitare gli assembramenti fuori dall’istituto e di indossare sempre la mascherina anche all’aperto”.