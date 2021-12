COVID. Focolai in due strutture, positivi anche bambini. “Siamo nella quarta ondata”

CELLOLE – Il Sindaco di Cellole, dott. Guido Di Leone, fa appello alla responsabilità dei propri concittadini visto l’aumento dei contagi da Covid-19, a livello nazionale.

“I contagi stanno aumentando, abbiamo avuto due piccoli focolai in due strutture private che hanno contagiato diverse persone, tra cui anche bambini, e adesso il contagio sta aumentando con la positività dei parenti conviventi.” – continua di Leone – “Per fortuna il nostro Comune ha ancora un numero basso di contagiati rispetto agli altri ma questo non significa che dobbiamo essere superficiali. Noi stiamo dando il massimo supporto all’Asl per contenere il tutto, non ci siamo fermati neanche il giorno di Natale. Vedo in giro troppi ragazzi senza mascherina, soprattutto in locali al chiuso. Chiedo a tutti proprietari di strutture private, bar o altro, di far rispettare i protocolli di sicurezza. Invito ancora una volta, chi non l’ha già fatto, a vaccinarsi. Rinnovo il mio appello alla responsabilità perché purtroppo siamo entrati nella quarta ondata.”