COVID. Focolaio di contagio al Santuario, suore e sacerdoti si barricano all’interno

CASAPESENNA (Maria Assunta Cavallo) – Religiosi barricati nel convento a causa di un maxi focolaio scoppiato all’interno del Santuario. Dodici suore e due sacerdoti sarebbero risultati positivi al coronavirus. I pazienti non presentano sintomi gravi e solo per alcuni di loro è stato necessario accostare alla terapia di rito, il supplemento dell’ossigeno. Il Santuario, dove è stata già effettuata la Sanificazione, rimane chiuso e tutte le funzioni religiose sono per ora sospese fino a data da destinarsi.