COVID. I DATI DEL VENERDÌ. Il contagio cresce a CASERTA e PROVINCIA. La TABELLA COMUNE PER COMUNE E LE CITTÀ PIÙ COLPITE

La percentuale del contagio è in crescita rispetto alle scorse settimane. Nota positiva, sicuramente, è l’assenza dei decessi

CASERTA – Poco dopo le ore 13:00, l’ASL di Caserta ha rilasciato l’odierno bollettino relativo ai contagi da coronavirus in provincia di Caserta.

Quello che possiamo dirvi, leggendo la percentuale del contagio, ovvero il numero di casi positivi rispetto ai tamponi analizzati, e che c’è una recrudescenza del virus in Terra di Lavoro. Il rapporto positivi-test è al 14,41%, in aumento rispetto ai giorni scorsi. Non si segnalano decessi di soggetti positivi.

Sono 279 in nuovi casi di contagio da coronavirus in provincia di Caserta. I guariti sono 199, con una differenza che porta gli attuali positivi a 2.846, ovvero 80 in più rispetto alle 24 ore precedenti.

La città col maggior numero di contagi resta il capoluogo, infatti, Caserta segnala 238 positivi in città.

A seguire troviamo Marcianise con 147, Aversa con 116 e Santa Maria Capua Vetere con 120, per quanto riguarda i comuni con oltre 100 contagi nel loro territorio.

Sotto la tripla cifra c’è Sessa Aurunca con 91 casi, Maddaloni con 63 e Casal di Principe con 79 positivi.