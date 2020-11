COVID. IL CUORE GRANDE DI AVERSA. Bed and breakfast offre le stanze gratis a medici e infermieri

AVERSA – Un B&b nella città normanna offre ospitalità gratuita a medici e infermieri. “L’iniziativa dei titolari del Bed and breakfast “Dominik” ad Aversa, in via Presidio n.16, di ospitare gratuitamente medici e infermieri impegnati nell’ospedale “Giuseppe Moscati” e nelle due cliniche presenti è una straordinaria testimonianza di solidarietà. Proprio nel momento in cui il Covid colpisce duramente la nostra regione, ecco che persone come Iolanda Vassallo e suo marito, decidono di fare un gesto importante per vincere questa durissima battaglia contro il virus. Una iniziativa lodevole che spero venga imitata da molti”. Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, a cui i titolari si sono rivolti per diffondere l’iniziativa.

“Vogliamo dare il nostro contributo in questa difficilissima situazione – ha dichiarato Iolanda Vassallo titolre del Bed and breakfast ‘Dominik’ – offrendo ospitalità e un po’ di conforto e benessere ai nostri eroi: i medici e gli infermieri che ci difendono dal Covid nelle corsie dell’ospedale. E che per tutelare la salute delle loro famiglie o per fare fronte a massacranti turni di lavoro sono costretti a restare lontano. Non molto lontano c’è anche l’ospedale di Giugliano e la nostra struttura è anche a disposizione di chi lavora lì. Stiamo avendo molti riscontri da persone che sui social ci hanno fatto i complimenti e ci aiutano nel passaparola di questa iniziativa. Io sono una psicologa e quotidianamente sento le richieste di aiuto che arrivano dalle persone. A queste richieste di aiuto non si può restare indifferenti e noi faremo la nostra parte, come possiamo. Invitiamo chiunque abbia bisogno di ospitalità a contattarci al numero 3384014128”.