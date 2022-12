COVID. Il virus torna a far paura: sale il tasso di positività. I dati comune per comune

110 nuovi positivi, il 26 dicembre, ma, ovviamente, ridotto è anche stato il numero dei tamponi effettuati (899) con un tasso di incidenza del 12.24%.

CASERTA Nessun deceduto nella giornata di Santo Stefano, eppure il Covid torna a fare paura, soprattutto a sentire e a guardare ciò che sta avvenendo, nuovamente in Cina. Secondo il report quotidiano dell’Asl di Caserta. 110 nuovi positivi, il 26 dicembre, ma, ovviamente, ridotto è anche stato il numero dei tamponi effettuati (899) con un tasso di incidenza del 12.24%. In calce i dati comune per comune