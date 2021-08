COVID IN CAMPANIA. 361 nuovi positivi e 2 morti. L’indice di contagio scende al 5,17%

REGIONALE – Sono 361 i nuovi positivi al covid-19 registrati oggi in Campania. L’esito da 6.978 Tamponi molecolari effettuati. Il dato aggiornato a lunedì 2 agosto, è fornito dall’unità di crisi della Regione Campania che, nel consueto bollettino ordinario, segnala anche 8.272. In percentuale, significa che è positivo il 5,17%, più di tre punti percentuali in meno rispetto a ieri quando l’indice di contagio era all’8,94%, Tamponi antigenici e due deceduti nelle ultime 48 ore. Altri due decessi sono avvenuti in precedenza ma registrati solo ieri.

Sono 11 i degenti ricoverati nelle terapie intensive regionali e 223 quelli che si trovano in area non critica.