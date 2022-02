REGIONALE – Sono 6.116 i positivi del giorno in CAMPANIA, 5.147 casi sono emersi a seguito di test antigenici e 969 dopo tampone molecolare. A darne notizia l’Unità di crisi regionale. Sono complessivamente 47.692 i test eseguiti, 35.044 antigenici e 12.648 molecolari. In CAMPANIA si registrano anche 22 decessi, 7 avvenuti nelle ultime 48 ore e 15 in precedenza ma registrati ieri. I ricoverati in posti letto di degenza sono 982, mentre 58 pazienti sono in terapia intensiva.