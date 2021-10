REGIONALE – Sono 303 i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore in Campania a fronte di 19.502 tamponi processati. Non si registrano decessi. Sono 22 i posti letto occupati in terapia intensiva (656 il totale dei posti disponibili); 206 i posti letto di degenza occupati (3.160 il totale dei disponibili).