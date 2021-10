REGIONALE – Sono 208 i nuovi casi di coronavirus registrati in 24 ore su 17829 test processati, tra molecolari ed antigenici. Il tasso di positività (cioè il rapporto tra positivi e numero di tamponi) si attesta all’1,16%. Cinque le vittime registrate nelle ultime 48 ore a cui si somma un ulteriore decesso verificatosi in precedenza ma vidimato solo lunedì dall’Unità di Crisi. In aumento i ricoveri nelle terapie intensive.