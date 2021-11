COVID IN MUNICIPIO. Positivo componente della giunta comunale

SAN PRISCO – Negli ultimi giorni sono stati registrati alcuni casi di contagio da covid-19 a San Prisco. Tra questi va segnalata anche la positività riscontrata in uno dei membri della giunta dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico D’Angelo.

Al momento restano sconosciute le generalità, ma ciò che viene dato per certo è che il soggetto è in buone condizioni, soprattutto perché vaccinato. Chiaramente, per coloro che sono entrati in contatto con il positivo è stato deciso l’isolamento domiciliare, mentre tutti i dipendenti sono stati sottoposti a tampone molecolare.