COVID. Marito e moglie senza green pass e la polizia gli chiude il bar

SESSA AURUNCA – Marito e moglie baristi senza vaccini: e’ quanto accertato dalla Polizia di Stato a carico di una coppia titolare di un bar di Sessa Aurunca, che e’ stato chiuso per tre giorni. I poliziotti del Commissariato di Sessa hanno effettuato numerosi controlli in questi giorni ad attivita’ commerciali, e si sono imbattuti nel bar gestito dalla coppia: marito e moglie non avevano il Green Pass ed erano stati gia’ controllati e sanzionati due volte nel mese di dicembre. A quel punto i poliziotti, oltre a contravvenzionare la coppia, hanno disposto anche la chiusura del bar.