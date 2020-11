IL COVID DELLE STRONZATE. E basta co ‘sta Bolzano provincia più contagiata d’Italia. In realtà è quella di CASERTA e ve lo dimostriamo con i numeri

Abbiamo preso 4 giorni del mese di novembre, verso la fine della seconda decade e li abbiamo confrontati. E’ venuto fuori che…

CASERTA (g.g.) – Dai dati di oggi relativi alla provincia di Caserta, ammesso e non concesso che quelli erogati dall’ufficio dell’ASL siano autentici, emerge ancora un dato piuttosto alto nella cifra che indica il rapporto tra nuovi positivi e tamponi processati. Come abbiamo scritto in un altro articolo in cui abbiamo approfondito i numeri di oggi relativi a tutti i comuni della provincia, su 2.184 test effettuati sono risultati positive 469 persone.

Siccome ci siamo rotti le scatole di ascoltare in tv tutti i tg nazionali (che di boiate sul covid nell’anno 2020 ne hanno sparate a iosa) che la provincia autonoma di Bolzano è stata per molti giorni a novembre la più contagiata d’Italia e siccome noi, invece, abbiamo scritto e documentato più volte he questo negativo primato toccasse alla provincia di Caserta, ecco serviti alcuni numerini illuminante. Nel Tirolo del sud, nei giorni dal 17 al 20 novembre, si è registrata una media di contagi rispetto ai test pari al 20,35%. Non siamo arrivati fino ai dati più recenti, cioè quelli di ieri e ieri l’altro, perché come appresso dai notiziari, gli austriaci si sono messi a fare gli austriaci e siccome si sono sentiti un po’ imbarazzati da questo tasso di contagio, sapete cosa hanno deciso? Hanno messo da parte il concetto di campione e hanno preso quello radicale di popolazione. In pratica, hanno sottoposto a tampone tutti i cittadini residenti nella provincia autonoma di Bolzano e anche i non residenti, cioè coloro temporaneamente attivi nel territorio. Risultato: il gregge c’è, l’immunità ancora no, ma così facendo quelli del Sud Tirolo sicuramente ci arriveranno prima di tutti perché da qualche giorno posseggono una banca dati contenenti i nomi di tutti i negativi, i positivi sintomatici, ma soprattutto degli insidiosissimi (in quanto spesso invisibili) positivi asintomatici, autentici vettori covid da far paura.

Per la provincia di Caserta abbiamo preso gli stessi giorni e la media è stata pari al 24,18%. Per la cronaca, così come emerge dall’articolo per il quale vi abbiamo già suggerito il link, si registra qualche timido segnale di miglioramento, anche se pure il dato odierno valica chiaramente quota 20% e si attesta sul 21,5%.