ARIENZO – Anche ad Arienzo, così come in diverse città della nostra provincia, una classe di piccoli scolari, del plesso Crisci, è finita in quarantena a seguito del contagio di un alunno (risultati positivi anche i genitori). Il sindaco Giuseppe Guida, di concerto con il dirigente dell’istituto ha deciso di far restare a casa tutti gli studenti in attesa di eventuali tamponi da richiedere alle famiglie.