COVID. Arriva il via libera: i giornalisti della CAMPANIA saranno vaccinati. ECCO QUANDO

NAPOLI – I giornalisti in Campania saranno vaccinati a breve, ad annunciarlo in una nota il presidente dell’Ordine della regione Ottavio Lucarelli che riportiamo.

La Regione ha risposto positivamente alla lettera inviata a gennaio dall’Ordine dei giornalisti della Campania dando via libera all’adesione alla campagna vaccinale per il COVID-19 che, per la categoria dei giornalisti, partirà “a conclusione della vaccinazione del personale della scuola ed avverrà in parallelo con le attività che riguardano attualmente gli anziani over 80”.