Crolla il soffitto in aula, il sindaco ordina la chiusura della scuola

Il provvedimento a seguito un sopralluogo, questa mattina, da parte del personale dell’ufficio Tecnico comunale

ARIENZO – Nella giornata di oggi (12 novembre) il dirigente scolastico ha informato il Comune del crollo avvenuto in un’aula dell’Istituto G. Galilei. È stato quindi effettuato un sopralluogo da parte del personale dell’ufficio Tecnico comunale alle 11.30 di questa mattina; è emerso che era avvenuto il crollo di una piccola porzione di intonaco dal soffitto di un’aula. Il sindaco Giuseppe Guida, ritenuto pertanto di dover intervenire a salvaguardia dell’utenza effettuando una ricognizione tecnica dell’edificio scolastico, ha disposto la chiusura ad horas della scuola media statale G.Galilei con interdizione di tutte le attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza del plesso e fino a data da destinarsi.

A darne notizia è lo stesso primo cittadino attraverso il suo profilo Facebook: “Onde evitare inutili e pretestuose informazioni, questo è quanto accaduto alle scuole medie. E’ caduto un pezzetto di intonaco, per vetustà dell’opera, non prevedibile, in una classe. I ragazzi non erano in classe. In virtù di cio ho predisposto la chiusura dell’Istituto fino al completo ed accurato controllo di tutte le classi. Vi terremo informati. PS. Per maggiore info in data maggio 2024 è stata fatta la valutazione della sicurezza sismica dell’istituto Galieleo Galilei. Le prove sono sono tutte risultate soddisfacenti. E’ stato verificato ogni pilastro e ad altro della struttura.”