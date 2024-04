Crollano le temperature: weekend di piogge, temporali e aria artica nel Casertano

Le previsioni per i prossimi giorni.

CASERTA. Si avvicina un weekend dai connotati quasi invernali sulla Campania: l’azione di una vasta zona di bassa pressione, alimentata da aria fredda di origine artico-marittima, sarà garanzia di tempo instabile e perturbato su tutto il territorio regionale con piogge, temporali, grandinate e nevicate in montagna. Tali condizioni meteorologiche si presenteranno anche durante le giornate di sabato e domenica, quando un minimo di bassa pressione sul mar Ionio, sarà responsabile di ulteriori episodi temporaleschi sulla Campania. Nel frattempo l’aria fredda avrà raggiunto le province campane e di conseguenza la neve farà la sua ricomparsa sui comprensori montuosi regionali. Tra venerdì e domenica infatti, la quota neve sarà ubicata mediamente oltre i 1000-1100 metri, non si esclude una nevicata anche sul Vesuvio.

Per quanto concerne Caserta, ecco cosa scrive 3bmeteo: “Un fine settimana caratterizzato dalla pioggia e dai temporali sulla città di Caserta, a causa dell’arrivo di aria fredda artica. Le piogge interesseranno la città durante le ore notturne ed al primo mattino di venerdì, seguirà un temporaneo miglioramento tra venerdì pomeriggio e sabato mattina. Sabato pomeriggio nuovi temporali interesseranno la città. Domenica giornata variabile con schiarite alternate ad annuvolamenti con possibili acquazzoni, specie durante le ore pomeridiane. Temperature in calo, massime non oltre i 17°C, minime tra 9°C e 11°C.