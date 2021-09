Da 24 ore barricato in casa, minaccia i carabinieri con una motosega

REGIONALE – Da oltre 24 ore si e’ barricato in casa armato di una motosega a Montella, in provincia di Avellino. L’uomo, un 32 enne del posto, si e’ chiuso nell’appartamento di via Colucci, dove vive da solo, nella prima mattinata di ieri dopo aver dato in escandescenza per strada e minacciato alcuni passanti.

La zona e’ stata isolata e viene presidiata da carabinieri e Vigili del Fuoco. L’uomo ha scambiato qualche parola con il mediatore inviato dall’Arma, ma continua a minacciare di utilizzare la motosega contro chiunque tenti di entrare nell’abitazione.

Non e’ la prima volta che il 32 enne si rende protagonista di azioni simili. Nel recente passato il sindaco di Montella, Rizieri Buonopane, ha firmato due provvedimenti di trattamento sanitario obbligatorio e investito del caso i servizi sociali ma l’uomo ha sempre rifiutato di sottoporsi a cure mediche.