CASERTA. Da Marino a Crosetto: Gianfranco Paglia nominato consigliere del ministro della Difesa

Il tenente colonnello, pochi mesi fa, si dimise dall’incarico affidatogli dal sindaco di Caserta. Oggi la nomina per valorizzare in ambito sportivo il personale affetto da disabilità.

CASERTA Il Tenente Colonnello Gianfranco Paglia, Medaglia d’Oro al Valor Militare è stato nominato consigliere del Ministro della Difesa per le iniziative anche a livello internazionale volte a valorizzare in ambito sportivo il personale affetto da disabilità conseguente a incidenti subiti nell’adempimento del dovere o in servizio e per le tematiche connesse al tema della disabilità con particolare riferimento a i veterani della difesa al reinserimento nel mondo del lavoro del personale militare e loro familiari nonchè per le attività promozionali da svolgersi anche in coordinamento con le associazioni combattentistiche e d’arma nelle scuole ai fini della conoscenza della storia e il ruolo delle forze armate in campo nazionale ed internazionale (fonte CongedatiFolgore.com).

“Ringrazio

il Ministro per la fiducia riposta. ha dichiarato il Ten. Col. Paglia – continuerò il mio impegno nel rispetto delle Istituzioni senza mai dimenticare coloro che si sono sacrificati per la nostra Nazione.”