DA NON CREDERCI🤣🤣. Il comune di CASERTA portato in tribunale…dall’avvocato del comune. In ballo oltre 620 mila euro

Il capoluogo della nostra provincia 癡 ormai un luogo al limite del surreale

CASERTA – La citt di Caserta 癡 un luogo magico. Il comune capoluogo 癡 un posto dove possono avvenire eventi a dir poco surreali.

Pu簷 succedere che l’amministrazione del sindaco Carlo Marino dia incarichi da migliaia di euro al suo socio di studio, o ex socio, poco cambia, senza che nessuno sollevi il dito per domandare se sia cosa opportuna o meno; pu簷 succedere che un’azienda nata da qualche mese riceva subito affidamento diretto da circa 40.000 euro per gestire la manutenzione degli alberi della citt, mentre questi cadono letteralmente a pezzi.

Ma

pu簷 succedere anche

L’avvocato comunale Lidia Gallo, infatti, ha contestato un presunto mancato pagamento di oltre 620 mila euro di spettanze arretrate dall’anno 2014 fino al 2021.

Oltre a ci簷, la legale dipendente del comune di Caserta chiede al tribunale di Santa Maria Capua Vetere di dichiarare il danno previdenziale sub穫to e causato proprio dal mancato pagamento dei compensi.

Il comune di Caserta, attraverso il segretario generale Salvatore Massi, ha decretato che tale richiesta non 癡 corretta, nominando come difensore di palazzo Castropignano un legale esterno (ovviamente), l’avvocato Francesco Mutarelli.

L’avvocato Mutarelli vi ritrovate quindi sostituisce l’avvocato Gallo in una delle pratiche che solitamente vengono seguite dalla legale comunale, essendo lei questa volta parte in causa, 5.500 euro, comprensivi di oneri fiscali per i suoi servigi.