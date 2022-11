Dal 41 bis al torneo di scacchi. Anche detenuti del clan dei Casalesi giocano nel carcere di massima sicurezza

CASAL DI PRINCIPE (t.p.) – Da diverso tempo si tengono delle lezioni di scacchi una volta a settimana nella biblioteca del carcere di massima sicurezza di Spoleto.

Tra i detenuti, che giocano quasi tutti i giorni per allenarsi, in questo progetto chiamato in modo vagamente provocatorio con il nome “scacchi dei narcos“, ci sono anche dei reclusi casertani, alcuni condannati per collegamenti con i Casalesi.

Il progetto va avanti grazie al lavoro del maestro di scacchi Mirko Trasciatti, che da due anni organizza un vero e proprio torneo nazionale tra reclusi.

Oltre a dare una nuova chance a chi vuole rifarsi una vita quando esce dal carcere, questa esperienza trasmette il rispetto delle regole e della legalit√†: √® questo il presupposto del successo dell’iniziativa.

