Danni maltempo. Intesa Sanpaolo stanzia 1 miliardo per le famiglie e imprese colpite

Un plafond specifco per le persone e possibilità di nuovi finanziamenti a condizioni dedicate

SAN FELICE A CANCELLO – Un miliardo di euro per imprese e famiglie colpite dall’alluvione dello scorso martedì 28 agosto. A stanziare i fondi è la Banca Intesa Sanpaolo, con l’obiettivo di rispondere nel più breve tempo possibile alla situazione di emergenza che ha colpito diverse aree in Campania, fra cui San Felice a Cancello e Arienzo.

I destinatari sono famiglie, imprese, piccoli artigiani e commercianti, agribusiness ed enti del Terzo Settore che hanno subito danni, per dare loro un sostegno finanziario immediato mediante nuovi finanziamenti a condizioni dedicate. Il Gruppo Intesa Sanpaolo prevede inoltre la possibilità di richiedere la sospensione fino a 18 mesi della quota capitale delle rate dei finanziamenti in essere per famiglie e imprese residenti nelle zone colpite dall’alluvione.