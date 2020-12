I NUMERI DEL COVID. IN CAMPANIA è sparito il dato di quante persone sono entrate in Terapia Intensiva. NAZIONALE. Cala il contagio in Italia. LE CIFRE E LE TABELLE

Dopo il servizio di Report su Rai Tre di ieri, ci aspettavamo dei dati più specifici dalla regione Campania, per riprendersi dalla figuraccia fatta sulla Tv pubblica. E invece…

Covid in Campania

L’unità di crisi della regione Campania ha reso noto che i positivi del giorno sono 791 di cui: asintomatici 713, sintomatici 78 su 10.185 tamponi. Il totale dei positivi e’ 182.050 su 1.927.864 tamponi. I nuovi decessi sono 25 (8 deceduti nelle ultime 48 ore e 17 deceduti in precedenza ma registrati ieri) che portano il numero a 2.624. I nuovi guariti sono 3.039 che portano il numero complessivo a 98.167. Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656; occupati: 118.Posti letto di degenza disponibili: 3.160; occupati: 1.529.

Dobbiamo dire la verità, dopo il servizio di ieri di Report che dimostrava, ancora se ce ne fosse bisogno, che i numeri dati dalla Campania non sono attinenti alla realtà della situazione della nostra regione, credevamo che in un momento di orgoglio, all’unità di crisi della Campania qualcuno alzasse il dito per dire “Basta” con questa mediocrità gestionale e questo approssimativismo nel rapporto quantomeno statistica con il contagio e iniziasse a lavorare sul serio. Evidentemente ci sbagliavamo. Come potete vedere dalla tabella nazionale, la Campania continua a nascondere i dati degli ingressi in terapia intensiva covid. È una vergogna.

Covid in Italia

In aumento rispetto alle 24 ore precedenti i casi di coronavirus in Italia. Oggi sono 13.318, in crescita rispetto ai 10.872 di ieri. E’ vero però che sono stati eseguiti il doppio dei tamponi, 166.205 contro gli 87.889 processati il lunedì. Cala drasticamente il rapporto positivi/tamponi all’8%. In forte crescita il numero dei decessi, 628 (erano stati 415 ieri). E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza Coronavirus diffuso dal ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità. Gli attualmente positivi scendono a 605.955 (-7.627). I guariti in 24 ore sono 20.315.

Prosegue intanto il calo dei ricoveri, sono 197 in meno e che porta il dato complessivo a 24.948, di questi 2.687 si trovano in terapia intensiva, con un saldo negativo di 44, anche se si registrano 161 nuovi ingressi. Infine sono 585.706 le persone in isolamento.