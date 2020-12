I NUMERI DEL COVID. Caos CAMPANIA-MINISTERO. Per la Regione i malati in Terapia Intensiva calano, da Roma scrivono di non ricevere i dati. LE TABELLE

COVID IN CAMPANIA

Sono 927 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati, nelle ultime ore, in Campania. I casi, frutto di 15.130 tamponi, sono così divisi: 62 sintomatici e 865 asintomatici. A fornire il dato il Bollettino ordinario dell’Unità di Crisi della Regione Campania dove sono annotati anche 48 deceduti: 11 nelle ultime 48 ore e 37 in precedenza ma registrati ieri. Sono registrati inoltre 2.530 guariti. Il numero dei positivi sale così a 177.527, quello dei tamponi a 1.860.023. Da inizio pandemia i decessi toccano quota 2.472, i guariti 88.502. L’Unità di crisi ha aggiornato anche il report posti letto su base regionale che oggi è il seguente: posti letto di terapia intensiva disponibili: 656; posti letto di terapia intensiva occupati: 119. Per la degenza, tra posti letto covid e offerta privata, i disponibili sono 3.160 quelli occupati 1.656. Numeri da prendere evidentemente con le molle poiché ancora oggi il ministero della Salute rende nota la mancata segnalazione dei malati in terapia intensiva, precisamente nel numero riguardante i nuovi ingressi. Quindi, mancherebbero ancora i dati della scorsa settimana e soprattutto il perché di questa assenza numerica. Siamo a lavoro per capirne il motivo e quantomeno avere una risposta. Come sempre, vi forniremo informazioni appena riusciremo ad agguantarle.

COVID IN ITALIA

Crescono leggermente i contagi da Coronavirus in Italia. Sono 18.236, in aumento rispetto ai 17.572 registrati ieri. Lievissimo incremento per i decessi, 683 (+3)). E’ quanto emerge dai dati del bollettino del ministero della Salute che monitora la situazione della pandemia in Italia. Per quanto riguarda i guariti sono 27.913. Calano gli attualmente positivi di 10.636 unita’, toccando quota 635.343. I contagi crescono nonostante un numero minore di tamponi processati in 24 ore: 185.320 (il giorno precedente ne erano stati effettuati quasi 200 mila). Risale ancora il rapporto tamponi/positivi al 9,8%.

Le persone in isolamento domiciliare sono 606.061. Continua il trend in calo dei ricoveri, con 26.427 persone che si trovano nelle degenze ordinarie (-470). In significativa flessione anche le terapie intensive, che contano 2.855 ricoverati, 71 in meno in 24 ore. Anche i nuovi ingressi sono in riduzione, 183 (-8). Sul fronte delle regioni e’ il Veneto che registra il numero maggiore di nuovi positivi al Covid, 4.402; seguono Lombardia (2.730) e l’Emilia Romagna (1.667).