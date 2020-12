I NUMERI DEL COVID. CAMPANIA. Boom di guariti, ma continua il balletto dei dati sulle Terapie Intensive. NAZIONALE. Cresce la curva del contagio. LE CIFRE E LE TABELLE

COVID IN CAMPANIA

Sono 1.201 i nuovi positivi al covid-19 registrati oggi in Campania. I casi sono la risultanza di 18.146 tamponi. A darne notizia il Bollettino ordinario dell’Unita’ di crisi della Regione Campania. Nel consueto report pomeridiano sono annotati anche 56 deceduti: 22 nelle ultime 48 ore e 34 avvenuti in precedenza ma registrati soltanto ieri, e 3.001 i guariti. Le nuove positivita’ sono cosi’ suddivise: 1.087 asintomatici e 114 sintomatici. Questa, ad oggi, la situazione in regione: il totale dei positivi sale a 178.728, quello dei tamponi a 1.878.169. I deceduti sono 2.528, i guariti 91.503. Per quanto riguarda i posti letto, questa la situazione su base regionale: posti letto di terapia intensiva disponibili: 656; occupati: 120. Posti letto di degenza disponibili: 3.160, tra posti letto covid e offerta privata; occupati: 1.621. Gli ingressi in Terapia Intensiva odierni crescono di un’unità (da 119 a 120), ma per i dati del ministero restano fermi a zero. Come ieri. Vi stiamo raccontando come da oltre una settimana il ministero della Salute sta specificando come che la nostra regione non sia in grado di comunicare i dati relativi alla rianimazione campana, situazione invece non menzionata nel report odierno. Resta il dubbio, quindi, che anche oggi possa essere accaduta la stessa problematica. Ma è chiaro ormai che qualcosa nella comunicazione tra Roma e Palazzo Santa Lucia non stia funzionando.

COVID IN ITALIA

Nuovi casi di Covid in Italia in calo rispetto a ieri: secondo l’ultimo bollettino del ministero della salute, nelle ultime 24 ore sono stati 17.992 rispetto ai 18.236 di ieri. In calo però anche il numero dei tamponi effettuati, 179.800 oggi a fronte dei 185.320 di ieri, per cui il rapporto positivi tamponi risale al 10% (ieri era 9,8%). I morti nelle ultime 24 ore sono stati 674 (ieri 683), per un totale di 67.894.