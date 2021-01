CORONAVIRUS. 155 nuovi contagi nelle ultime 24 ore tra CASERTA E PROVINCIA. LA TABELLA DI TUTTI I COMUNI

Va sottolineato come oggi, con meno di 2 mila tamponi, il rapporto positivi/contagiati torna oltre il 10%

CASERTA (red.cro.) – In questi minuti, l’Asl Caserta ha reso noto i dati relativi alla provincia di Caserta e i casi di contagio di oggi, 14 gennaio, dati aggiornati alle 14, con tutti i numeri relativi i 104 comuni della provincia.

Si registrano 155 nuovi contagi in Terra di Lavoro, con 2.010 tamponi

Nelle ultime 24 ore, il Casertano registra altre 11 vittime da Coronavirus. Dall’inizio della pandemia, la provincia conta 546 vittime. I positivi giornalieri sono, invece, 195 su 1924 tamponi processati e una percentuale di positività pari 10,1%, in calo rispetto ai 7,7 punti di ieri. Si torna a scendere sotto i 2 mila test analizzati: la vera buona notizia di oggi. Come è avvenuto nell’analisi dei dati dei giorni festivi, vediamo come ad un calo del numero dei test corrisponde l’aumento della percentuale del contagio. E infatti, oggi, con meno di 2 mila tamponi il rapporto positivi/contagiati torna oltre il 10%.

Ammontano a 286 i guariti che portano il totale degli attuali contagiati a 3.324.