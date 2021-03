COVID. Due decessi nel casertano in poche ore. Il sindaco: “Aumento vertiginoso dei contagi”

SAN PRISCO (red.cro.) – La nuova forte ondata di coronavirus sta colpendo duramente Caserta e la provincia. Tra i comuni sotto i colpi del covid possiamo sicuramente annoverare San Prisco. Quattro, infatti, i decessi segnalati in pochi giorni, l’ultimo in queste ore, e oltre quota cento il numero dei contagiati. Lo ha reso noto il sindaco Domenico D’Angelo: “La repentina risalita della curva dei contagi ha portato oltre al superamento dei 100 positivi attuali (ieri eravamo a 104), anche a dover registrare la triste notizia di 4 concittadini deceduti negli ultimi giorni. È un prezzo molto alto che ci richiama al dover osservare scrupolosamente le regole in vigore, a maggior ragione in questo momento dove il numero dei contagi è in vertiginosa ascesa a causa di alcune varianti del Covid-19 ancora più contagiose”.

Ma in queste ore, anche Recale piange un’altra vittima. Si tratta di un’anziano residente nella zona di via Milano. L’uomo nei giorni scorsi era stato ricoverato all’ospedale di Maddaloni a causa di un peggioramento delle sue condizioni. Un peggioramento che ha portato poi al decesso.