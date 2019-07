DECÒ CASERTA. Preso un altro importante tassello: arriva il lungo Ivan Morgillo

CASERTA – Lo Sporting Club Juvecaserta comunica di aver acquisito il diritto di tesseramento del giocatore Ivan Morgillo ala-centro di 206 cm. Nato a Napoli il 26 agosto 1992, ha conosciuto il basket attraverso la società “Vivi basket Napoli” con cui ha partecipato a tutte le varie categorie giovanili ed al campionato di serie C. Dopo la prima esperienza a Trapani in DNB, è arrivata la chiamata della Scandone Avellino in Lega A. Nel 2015/16 è tornato in serie B a Martinafranca, dove si è messo in evidenza con una media di 15 punti, 8 rimbalzi e quasi 18 di valutazione, giocando indifferentemente nello spot di 4 e di 5. La stagione successiva l’ha disputata, sempre in serie B, con la maglia del San Severo e, quindi, con il Lecco prima di approdare lo scorso campionato nel Fabriano dove ha avuto una media di 10 punti e quasi 7 rimbalzi a partita, tirando con il 59% da 2, il 30% da 3 ed il 78% ai liberi.

Laureato in ingegneria, ha fatto parte della nazionale under 20 di coach Stefano Sacripanti in preparazione degli europei di categoria del 2012.



“Ivan – osserva coach– è un giocatore bidimensionale che può giocare indifferentemente da 4 e da 5 offrendo perciò tatticamente grandi possibilità di modificare le situazioni in campo. È un elemento che completa perfettamente la squadra che abbiamo in mente”.“Avevo diverse proposte da varie squadre di serie B – sottolinea Ivan Morgillo – ma quando è arrivata la chiamata di Nando Gentile e da una società come quella della Juve Caserta, con grandi ambizioni, è stato facile prendere la decisione per quale squadra giocare l’anno prossimo. E l’idea di tornare a giocare in Campania, essendo io per metà napoletano e metà casertano (mio padre è di Caserta), dopo diversi anni in giro per l’Italia è sempre un piacere e motivo di orgoglio. Non vedo l’ora di iniziare e cominciare questa nuova avventura in maglia Juve”.