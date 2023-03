Delitto Ottaviani, al via il processo per i due presunti assassini

Prima udienza: imputati Alfredo Carini e Cataldo Antonio Russo.

DRAGONI – E’ iniziato il processo che vede imputati Alfredo Carini e Cataldo Antonio Russo, accusati di aver ucciso e fatto sparire il corpo dell’imprenditore di Dragoni Sandro Ottaviani. Oggi la prima udienza davanti ai giudici del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per i due imputati, attualmente agli arresti.

Carini e Russo sono, appunto, accusati di aver ucciso e fatto sparire il corpo di Ottaviani, scomparso nell’aprile del 2008: Carini, 68enne di Letino è attualmente in cella e Russo, 74enne, anche lui di Dragoni, ai dominciliari per raggiunti limiti di età. Il quadro indiziario per i due è alquanto grave e si basa anche sulle dichiarazioni di un’amante di Carini alla quale l’uomo avrebbe confessato il delitto. Inoltre la corte partenopea ha accolto l’eccezione di uno dei legali sull’inutilizzabilità del memoriale di Carini. Quest’ultimo, aveva consegnato ai carabinieri, a pochi giorni dalla scomparsa di Ottaviani, un taccuino in cui erano appuntati i suoi movimenti nel giorno del delitto. Memoriale che la Procura ha ritenuto un vero e proprio tentativo, da parte di Carini, di depistare le indagini.