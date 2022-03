Delitto Villano. La sentenza della Cassazione: due condanne e un’assoluzione

CASAL DI PRINCIPE– (gv) Omicidio Nicola Villano e tentato omicidio Raffaele Della Volpe, questa sera sentenza in Cassazione dopo il ricorso in appello del Procuratore Generale. Gli imputati Cristofaro Della Aversano, Vincenzo Conte sono stati condannati alla pena di 20 anni assolto Claudio Virgilio, accolta la tesi dei difensori avv. Paolo Caterino per dell’Aversano e di Alfonso Quarto per Conte e Virgilio. In primo grado erano stati condannati all’ergastolo. Il conflitto a fuoco si verificò il 20 luglio del 2001 il vero obiettivo era Della Volpe.