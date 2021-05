Denunciato 24enne di MARCIANISE. Il bilancio dei controlli del sabato sera della polizia

MARCIANISE – In Marcianise, i Carabinieri della locale Compagnia, al termine di servizio coordinato, finalizzato al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa, hanno deferito in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale un 24enne del posto che, sottoposto a controllo di polizia, ha opposto resistenza tentando di sottrarsi al controllo.

Nel corso del servizio sono state complessivamente controllate 91 persone e 59 veicoli; nonché 3 esercizi commerciali. Sono poi state eseguite 2 perquisizioni personali e veicolari e segnalata al Prefetto una persona per possesso di sostanza stupefacente. Sequestrati 0,82 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish” e di 1,08 grammi di “cocaina”.

Quattro le sanzioni contestate per violazione del c.d.s. che vanno dal veicolo privo di copertura assicurativa della responsabilità civile alla mancanza documenti di circolazione, dall’obbligo di fermarsi all’invito di funzionari, ufficiali e agenti al mancato uso della delle cinture di sicurezza.