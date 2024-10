Deposito di gpl non a norma in un condominio, scatta l’ordinanza comunale

A quanto pare, il tutto era sprovvisto di SCIA antincendio, prevista dalla legge per sicurezza. A farne scoperta i vigili del fuoco

TEVEROLA – I vigili del fuoco hanno rilevato a segnalato al Comune di Teverola la presenza di un deposito di Gpl in serbatoi fissi e un’autorimessa privata con superficie compresa tra 300 mq e 1000 mq in un condominio di via Benevento, area residenziale. A quanto pare, il tutto era sprovvisto di SCIA antincendio, prevista dalla legge per sicurezza.

Il Comune ha quindi ordinato all’amministratore del condominio di ottemperare a tutti gli obblighi per la prevenzione incendi per garantire la sicurezza dei condomini e degli stabili vicini.