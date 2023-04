Derubata durante la messa mentre va a prendere l’ostia

Il fatto è avvenuto quando si stava celebrando la funzione del Giovedì Santo

MACERATA CAMPANIA – Un brutto episodio si è registrato nella chiesa di San Martino Vescovo, a Macerata Campania, durante la messa del giovedì santo.

Una signora è stata derubata, “ripulita” durante la celebrazione del portafogli che si trovava nella sua borsa.

La donna aveva lasciato la borsa sulla panca, alzandosi in piedi e mettendosi in fila per il rito dell’eucarestia, ma tornata al suo posto in pochi minuti ha notato l’assenza del borsellino, con denaro e documenti.

E’ stato lanciato un appello via Facebook per far sì che almeno i documenti possano essere riconsegnati alla vittima del furto.