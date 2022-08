Detenuto 43enne si toglie la vita in carcere

TRENTOLA DUCENTA – Un 43enne, detenuto, originario di Trentola Ducenta, si è tolto la vita nel carcere di Poggioreale a Napoli. Ne danno notizia il garante regionale per i detenuti Samuele Ciambriello e quello per la provincia di Napoli Pietro Ioia.

Il detenuto – fine pena 2023 – era entrato nel penitenziario nel novembre del 2021. “Era anoressico, pesava 43 kg. Durante la sua permanenza più di una volta era stato portato per visite specialistiche al Caldarelli. Rifiutava spesso la nutrizione parenterale. Questo drammatico evento ci ricorda che il carcere è lo specchio della società. Ogni suicidio in carcere è una nostra sconfitta, una sconfitta della società e delle Istituzioni a vari livelli. Occorre prevenire, intervenire prima, rilevare eventuali segnali di disagio e sofferenza emotiva in correlazione con un rischio suicidario. Intanto il carcere uccide”.