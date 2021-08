Ecco chi è il detenuto aspirante suicida nel carcere di Vicenza. Tutti i dettagli

CAPUA/VITULAZIO (Tina Palomba) – Aspettavamo il consenso dei familiari e dei suoi legali per rivelare chi è il detenuto che ieri mattina ha cercato di togliersi la vita nel carcere di Vicenza. Si tratta di Stefano Fusco 45 anni di Vitulazio condannato a 20 anni per spaccio di droga insieme ad altri esponenti di spicco componenti del clan dei Casalesi che secondo l’accusa controllavano lo spaccio tra Capua, Bellona, Vitulazio, Casal di Principe e Camigliano. Tra il gruppo ad essere condannati anche Teresa Vitolo, moglie del boss Carlo Del Vecchio, in carcere al 41 bis, e sorella di un altro esponente del clan Massimo Vitolo (13 anni), Michele Fusco, 25enne di Capua (12 anni), Antonio Merola e Antonio Nespoli, 48enne e 38enne di Bellona (9 anni e 8 mesi).

Ma veniamo a Fusco, la cui posizione di condannato e di malato per problemi psicologici vanno posti sullo stesso piano. Fusco, secondo il racconto dei suoi legali assume dodici pastiglie al giorno. Ed è la terza volta che tenta il suicidio nel carcere di Vicenza perchè da maggio dello scorso anno da quando è stato trasferito in quella struttura penitenziaria dopo quella di Ragusa, vi risulta una incompatibilità ambientale.

I suoi avvocati hanno fatto richiesta alla Corte di Appello d Napoli per chiedere i trasferimento in altro carcere ma dopo aver scritto anche al garante dei detenuti per ora c’è la risposta negativa, l’ultima del tre agosto, dopo aver avuto pure il diniego del perito nominato dal gip. Intanto ieri il 45enne è stato salvato da un altro detenuto che è riuscito ad animarlo dopo che si era spezzata la corda con cui aveva tentato il suicidio. Nel carcere di Vicenza dall’inizio dell’anno ci sono stati vari suicidi, l’ associazione per i diritti dei detenuti ‘Bon’t worry Ingo” hanno effettuato diverse segnalazioni alle autorità competenti ministero compreso e al comitati interministeriale per i Diritti Umani. L’ultimo morto suicida proprio una settimana fa.