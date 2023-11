“Devo ucciderti, devo sfregiarti con l’acido”. Minaccia di morte avvocatessa e i suoi figli, al via il processo

Sul banco degli imputati una 51enne.

CASTEL VOLTURNO. Ha modificato le sue abitudini di vita per quelle minacce reiterate da parte di una 51enne di Castel Volturno.

Vittima di stalking l’avvocatessa Carla Chiacchio, “colpevole” di assistere e tutelare, in una causa per sfratto esecutivo, la proprietaria della casa occupata, abusivamente dall’imputata. Ha preso il via stamattina il processo nei confronti di Antonella Saviello, 51enne residente a Castel Volturno, già sottoposta al divieto di avvicinamento all’avvocatessa ed ai luoghi da questa e dai suoi figli frequentati.

Antonella Saviello dovrà rispondere, dunque, di atti persecutori (art.612 bis C.P.) perché, a seguito dello sfratto dall’immobile di proprietà di Antonella Chianese, sito a Varcaturo, “con condotte reiterate e consistite in continue minacce e molestie a mezzo telefono” rivolte all’avvocato Chiacchio, avvocato patrocinatore di Antonella Chianese nella causa per intimazione di sfratto, chiamandola insistentemente e inviandole lunghi messaggi vocali, minacciandola di morte, dicendole che l’avrebbe sparata e che avrebbe ucciso i suoi figli, insultandola con frasi tipo “zoccola, troia, devo ucciderti, devo sfregiarti con l’acido, ti farò piangere sul fosso del cimitero dei tuoi figli” dicendole anche di sapere che scuola frequentassero i suoi figli.

L’avvocatessa, vittima di stalking, che si è costituita parte civile, è assistita dall’avvocato Raffaele Costanzo.