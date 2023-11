Di notte a piedi sull’Asse Mediano per raggiungere la mamma: 16enne salvato dalla Polizia Locale

A notare ilo giovane alcuni automobilisti in transito

MUGNANO/MELITO – Di notte a piedi lungo l’asse mediano, in direzione Melito, per raggiungere la madre. Protagonista, qualche notte fa, un giovane straniero di appena 16 anni, salvato dalla Polizia Locale di Napoli. Il ragazzo avrebbe dovuto raggiungere Piazza Garibaldi e il navigatore gli ha indicato l’asse mediano come strada più rapida per raggiungere il centro di Napoli a piedi.

A segnalarne la presenza alcuni automobilisti. Sul posto è intervenuta una pattuglia della municipale trovando il ragazzo in stato confusionale.

Il 16enne ha spiegato di essere arrivato da pochi giorni in Italia per ricongiungersi con la madre di origine Georgiana. Aveva seguito il navigatore nella speranza di raggiungere Piazza Garibaldi. Gli agenti, dopo aver allertato il Magistrato dei Minori di Napoli, hanno accompagnato il giovane per l’identificazione, poiché era sprovvisto di documenti. Contattata telefonicamente, la madre si è recata presso gli uffici della Polizia Locale con il passaporto regolare, e su disposizione del magistrato, il minore è stato affidato a lei.