PORTICO DI CASERTA – Un dipendente comunale di Portico di Caserta è risultato positivo al coronavirus nonostante due vaccinazioni effettuate. Stamattina l’Asl ha eseguito una decina di tamponi sul personale che ha avuto contatti con l’uomo. Sanificati i locali. Si tratta di una persona che era in ferie nei primi 10 giorni di agosto, rientrato il 13, poi di nuovo in vacanza: ed è stato in questo frangente che è stata riscontrata la positività. E’ a casa in isolamento.