CASERTA – “Sono un dipendente del Cub Caserta. Dateci per favore una mano a far sentire la nostra voce. Non ce la facciamo più, siamo disperati. Ancora in ritardo la miseria che De Luca elargisce ai dipendenti pubblici del Consorzio Unico di Bacino di Napoli e Caserta. Non abbiamo ancora ricevuti i mesi di ottobre e novembre”.