DISASTRO MALTEMPO. Crolla anche un pezzo di tetto e manda una persona ferita in ospedale

Il palazzo, fatiscente, era già stato segnalato più volte per la sua pericolosità

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – Si contano i danni dovuti al maltempo anche a San Nicola la Strada. C’è un ferito, in via Bronzetti. Si tratta, secondo le prime rivelazioni di alcuni dei residenti, di uno straniero che non abita lontano da dove è accaduto il fatto.

Le ferite alla testa sarebbero state causate dal crollo di parte del tetto di un fabbricato, a due passi dal distributore di benzina. Secondo quanto affermano alcuni degli abitanti del luogo, il fabbricato in questione è stato più volte segnalato perché vecchio e quindi pericolante.

Diverse poi le aree verde in cui sono caduti a terra gli alberi.