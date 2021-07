Discoteca abusiva davanti ad un noto bar: 19enne pestato brutalmente e ferito da tre coetanei

SAN NICOLA LA STRADA – Le discoteche e più in generale i ritrovi all’aperto sono tra le poche attività ancora sotto stretta tutela per le norme anti covid. Si discute sulla possibilità di dare il placet per quelle all’aperto, ma anche su questo ci sono dei dubbi in considerazione della cosiddetta variante Delta e del fatto che gli italiani vaccinati totalmente sono 21 milioni, mentre tutti gli altri sono più che esposti al virus modificatosi geneticamente così come capita il più delle volte per ogni tipo di virus.

Però c’è chi si industria e cerca di attivare qualche ritrovo serale anche per incentivare gli affari, il commercio, provato da quest’anno e mezzo di pandemia. Così è successo a san Nicola, dove i carabinieri sono intervenuti per sanzionare e denunciare i gestori di un locale commerciale che hanno organizzato una sorta di dj-set, musica all’aperto, nel piazzale antistante. L’intervento dei carabinieri è stato attivato anche per il chiasso, i decibel, gli schiamazzi protrattisi al di là degli orari consentiti, in questo caso neppure consentiti perchè a monte sono ancora vigenti le norme anti covid.

Già lo scorso 10 giungo i militari erano intervenuti per una ragione simile a quella avvenuta tra giovedì e venerdì, allorquando un giovane di San Marco Evangelista M.A. è stato oggetto di un vero e proprio pestaggio da parte di tre clienti del locale di somministrazione, refertato con 20 giorni di prognosi. I carabinieri hanno chiesto l’acquisizione dei filmati, ma ovviamente i gestori dei locali hanno detto che sono in avaria, aumentando evidentemente il livello della sua multa.