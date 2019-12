Discussione tra vicini di casa degenera in una scazzottata alla Bud Spencer e Terence Hill. 60enne trasportata in ospedale

Casapulla – Poco prima dell’ora di pranzo, all’interno di un portone sito lungo la nazionale Appia, è scoppiata una furiosa lite tra vicini di casa, che ha coinvolto un gran numero di persone.

A farne le spese, in particolare modo, è stata una donna di circa sessant’anni, trasportata d’urgenza in ospedale per le forti contusioni subite durante la colluttazione, all’altezza del costato e alla gamba.

E’ stato necessario, per ristabilire l’ordine, l’intervento dei Carabinieri della stazione di San Prisco.

La vicenda avrà quasi sicuramente, un prosieguo legale. Non sono note le motivazioni all’origine della rissa.