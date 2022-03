Diverse auto in fiamme alle spalle del distributore di benzina

LUSCIANO (Lidia e Christian de Angelis) – Era pieno pomeriggio quando su Viale della Libertà a Lusciano una intensa colonna di fumo nero è stata avvistato da molti cittadini, unitamente al suono delle sirene dei mezzi di soccorso.

A scatenare il fumo un incendio che ha coinvolto alcuni veicoli in sosta in un cortile alla spalle di un noto distributore di benzina della zona. Pare che una prima vettura, a causa di un cortocircuito, si è incendiata le fiamme si sono propagata velocemente avvolgendo altre auto in sosta.

Così, quindi, in poco tempo più veicoli sono stati divorati dalla fiamme e danneggiati pesantemente. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine per domare l’incendio e mettere in sicurezza la zona, non si registrano feriti o intossicati, solo molta paura.